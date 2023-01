Associated Partners von Infineon vereinfachen Design-In der innovativen mehrstufigen Class-D-Audioverstärkertechnologie

München – 17. Januar 2023 – Langanhaltende Musikwiedergabe in einem kompakten, kostengünstigen und energieeffizienten Design ist vor allem für batteriebetriebene Anwendungen unverzichtbar. Die Infineon Technologies AG hat kürzlich die neueste Generation der MERUS™ Multilevel Class D Audioverstärker auf den Markt gebracht. Zusätzlich unterstützen ab sofort mehrere Entwicklungspartner von Infineon interessierte Kunden bei ihren Design-In-Bemühungen. Durch die Zusammenarbeit mit den Experten will das Unternehmen die Verbreitung der neuen und innovativen Technologie fördern. Die Class-D-Audioverstärker von Infineon ermöglichen eine High-Fidelity-Klangwiedergabe mit einer einzigartigen Class-D-Modulation von bis zu fünf verschiedenen Ausgangsspannungspegeln.

„Die Möglichkeit, 2 x 37 W bei voller Leistung zu treiben und gleichzeitig induktionslose Ausgänge mit wenigen elektromagnetischen Interferenzen (EMI) sowie eine Leerlaufleistung von einem Zehntel der Konkurrenzprodukte zu unterstützen, bietet OEMs und ODMs entscheidende Vorteile“, sagt Dafydd Roche, Director Marketing Class-D Audio bei Infineon. „Unter anderem lassen sich kleinere Produktformate und niedrigere Systemkosten realisieren, da große, sperrige Induktivitäten und Abschirmungen eingespart werden können und die Batteriekapazität bei gleicher Wiedergabedauer sinkt. Unsere Ökosystempartner erweitern das Angebot an Systemlösungen, die wir anbieten können. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im Audiobereich ergänzen sie den Design-In- und Produktsupport unserer MERUS-Verstärkergenerationen und ermöglichen unseren Kunden eine schnellere Markteinführung.“

Die neue MERUS-Multilevel-Schalttechnologie sorgt für einen besseren Klang und nimmt dabei nur ein Zehntel der Leerlaufleistung herkömmlicher Class-D-Verstärker auf. Multilevel-Class-D-Verstärker benötigen statt großer Induktivitäten lediglich Ferritperlen für die Tiefpassfilterschaltung am Ausgang, was den Platzbedarf auf der Leiterplatte und die zusätzlichen Kosten für Induktivitäten erheblich reduziert. Zwei wichtige Associated Partner von Infineon, die derzeit innovative Audiolösungen auf Basis der MERUS Class-D-Audioverstärker entwickeln, sind Eleven Engineering und Volumio in den Geschäftsregionen Global und EMEA.

Eleven Engineering, der Entwickler des innovativen Wireless-Audio-Standards SKAA, unterstützt Kunden mit hochwertigen Audio-Designs in wichtigen Audiomärkten wie Heimkino, Whole Home, Portable Audio und Outdoor. „Die Class-D-Verstärkertopologie von Infineon erhöht die Batterielebensdauer von SKAA-Wireless-Produkten erheblich und macht sie damit für Kunden attraktiver“, sagt John Sobota, CEO, Direktor und Gründer von Eleven Engineering. „Dieser Vorteil ist ziemlich offensichtlich. Weniger offensichtlich ist jedoch, wie sich der Einsatz von Infineon-Verstärkern auf die Kosten auswirkt: Da in der Materialliste auf kostspielige Bauteile verzichtet werden kann, beispielsweise auf Ausgangsinduktoren, Gehäuse und spezielle Kühlkörper, ist unser gemeinsames Angebot äußerst attraktiv.“

Volumio überzeugt Audio-Enthusiasten mit Produkten wie dem Volumio Primo, Rivo oder Integro. Letzterer wurde von der Zeitschrift Stereo&Video zum besten Streamer\Verstärker des Jahres gekürt. Die Produkte von Volumio verfolgen das Ziel, das bestmögliche Musikerlebnis zu bieten und dieses nahtlos und bequem für jeden zugänglich zu machen. „Wir haben uns dafür entschieden, unseren integrierten Streaming-Verstärker Integro auf der Grundlage der MERUS-Multilevel-Class-D-Audiotechnologie zu entwickeln, weil sie die beste Synthese aus Klangqualität, Effizienz und Leistung bietet“, so Michelangelo Guarise, Gründer und CEO von Volumio. „Unsere Kunden sind begeistert, dass ein derart kompaktes Design eine kraftvolle und klare Musikpräsentation liefern kann, was durch die MERUS-Plattform möglich wurde.“

Über Eleven Engineering

Eleven Engineering hat den SKAA®-Standard für kabellose Audioübertragung entwickelt, der insbesondere von Herstellern batteriebetriebener Lautsprecher genutzt wird. Vor allem, wenn diese auf eine zuverlässige kabellose Audiovernetzung angewiesen sind, die in allen Umgebungen, auch im Freien, funktioniert. Die MERUS-Audioverstärkertechnologie von Infineon ist branchenführend dabei, Energieverschwendung in Lautsprechern zu vermeiden. MERUS sorgt für eine möglichst lange Batterielebensdauer und liefert gleichzeitig eine unverfälschte Audioqualität bei hohen Schalldruckpegeln. Die Partnerschaft zwischen Eleven und Infineon führt zu einem Erfolgsrezept. Dies nutzen heutige Lautsprecherhersteller, um sowohl bei der drahtlosen Vernetzung als auch bei der batteriebetriebenen Leistung marktführend zu sein. Die Standard-Motherboards Strawberry und Saskatoon von Eleven zeichnen sich durch eine nahtlose Verbindung von SKAA- und MERUS-Silizium auf praxisbewährten PCBAs aus. Kunden können damit die Forschung und Entwicklung bei der Elektronik komplett überspringen und Produkte sofort auf den Markt bringen. Weitere Informationen über Eleven Engineering sind erhältlich unter www.elevenengineering.com/.

Über Volumio

Volumio ist ein audiophiler Musikplayer für die hochwertige Wiedergabe von Musik, der derzeit von über 500.000 Nutzern weltweit verwendet wird. Er läuft auf Geräten wie Micro-Computern und kann über jedes browserfähige Gerät gesteuert werden. Er verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die die Integration verschiedener Musikformate und Dienste ermöglicht. Volumio bietet mit dem Primo, einem Musikplayer und -streamer mit beeindruckenden Ein- und Ausgabemöglichkeiten, das komplette Musikerlebnis. Darüber hinaus bietet Volumio OEM ein maßgeschneidertes Audiosystem für Unternehmen, das auf der Volumio-Software basiert und dem 30 OEM-Partner vertrauen. Weitere Informationen über Volumio sind erhältlich unter www.volumio.com.