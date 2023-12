Ready Models von Imagimob: Der schnellste Weg, maschinelles Lernen in die Produktion zu bringen

München, 6. Dezember 2023 – Imagimob, ein Edge-KI-Unternehmen der Infineon Technologies AG, veröffentlicht die IMAGIMOB Ready Models. Und das mit dem Ziel, die besten und schnellsten Methoden zur Markteinführung intelligenter Geräte anzubieten. Die Komplettlösungen für Edge-Geräte bieten maschinelles Lernen (ML), das robust, leistungsstark und produktionsreif ist. Die Ready Models können innerhalb kürzester Zeit auf vorhandener Mikrocontroller-Hardware (MCU) wie PSoC™ 6 eingesetzt werden. Für die kundenspezifische Entwicklung sind dabei keine zusätzlichen Kosten, zeitlicher Aufwand oder Know-how erforderlich.

„Betrachtet man den Bereich der Edge-KI, so lässt sich wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie viele Unternehmen fertige Modelle für eine bestimmte Lösung anbieten“, sagt Sam Al-Attiyah, Head of Customer Success bei Imagimob. „Unsere Ready Models basieren auf acht Jahren Erfahrung und wurden in verschiedenen Umgebungen gründlich getestet, sodass sie in Bezug auf ihre Leistung validiert sind. Die Tatsache, dass wir sie auf kleinen Edge-Geräten einsetzen, ist absolut einzigartig.“

Um die Robustheit der Ready Models zu sichern, erstellt Imagimob einen umfassenden Katalog mit verschiedenen denkbaren Szenarien, die anschließend getestet werden. Die Modelle werden außerdem in verschiedenen Szenarien auf der ganzen Welt getestet, um zu verhindern, dass sie durch bestimmte geografische oder ethnische Gegebenheiten beeinflusst werden. Abschließend ermöglichen Feldtests auf Geräten die Prüfung und Dokumentation einer realistischen Modellleistung in einer erwarteten Hardwarekonfiguration. Das Ergebnis ist ein Modell, das sich genau so verhält, wie es Kunden beim Einsatz in ihren Produkten erwarten.

Imagimob bringt vier audiobasierte Ready Models auf den Markt, darunter Baby Cry für Babyphones, Sirenenerkennung für Fußgänger sowie Husten- und Schnarcherkennung, die beide für tragbare Geräte im Medizintechnik- und Gesundheitsbereich bestimmt sind. Weitere Modelle werden derzeit in den Bereichen Audio, Radar, IMU (Inertial Measurement Unit) und kapazitive Sensorik entwickelt.

Vereinfachter Startpunkt für neue Machine-Learning-Ansätze

Für viele Unternehmen, die ihre Produkte mit intelligenten KI-Funktionen aufrüsten wollen, waren die Hürden bisher zu hoch. Der typische Entwicklungsprozess für ein maßgeschneidertes ML-Modell erfordert nicht nur das richtige Software-Engineering und KI-Fachwissen. Es müssen auch viel Zeit und Ressourcen für einen umfangreichen Entwicklungsprozess investiert werden. Dieser reicht von der Erfassung, Validierung und Kennzeichnung von Daten über das Training von Modellen auf Grundlage dieser Daten bis hin zur Bereitstellung auf dem Gerät. Schließlich werden die Modelle in verschiedenen Umgebungen getestet, um sicherzugehen, dass die Leistungsanforderungen erfüllt werden.

Im Gegensatz dazu sind für die Implementierung der IMAGIMOB Ready Models keine oder nur begrenzte technische und KI-Kompetenzen erforderlich: Durch die bereits geleistete Entwicklungs- und Testarbeit sind die Modelle quasi eine Abkürzung zum Markt. „Auf diese Weise ist es für Unternehmen viel einfacher, ihre ML-Reise zu beginnen – sie müssen keine so großen Investitionen tätigen, um die Technologie auf ihren Edge-Geräten nutzen zu können“, sagt Anders Hardebring, CEO von Imagimob. „Mit unseren Ready Models können sie neue Edge-KI-Funktionen im Prinzip über Nacht in Betrieb nehmen.“

Verfügbarkeit

Die IMAGIMOB Ready Models sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.imagimob.com/ready-models.

Über Imagimob

Imagimob ist ein schnell wachsendes Startup-Unternehmen, das Innovationen an der Spitze der Edge-KI und des maschinellen Lernens vorantreibt und so die intelligenten Produkte der Zukunft ermöglicht. Das Unternehmen mit Sitz in Stockholm, Schweden, bedient seit 2013 weltweit Kunden aus der Automotive-, Fertigungs-, Gesundheits- und Lifestyle-Branche. Im Jahr 2020 brachte Imagimob die Plattform IMAGIMOB Studio auf den Markt, die eine schnelle und einfache End-to-End-Entwicklung von Edge-KI-Anwendungen für Geräte mit eingeschränkten Ressourcen ermöglicht. IMAGIMOB Studio führt und unterstützt die Nutzer während des gesamten Entwicklungsprozesses und sorgt so für eine höhere Produktivität und eine kürzere Markteinführungszeit. Mit den neu eingeführten Ready Models lässt sich Edge AI schnell und einfach implementieren. Imagimob ist unermüdlich bestrebt, auf dem neuesten Stand der Forschung zu bleiben, und gehört zu den Marktführern im Bereich KI und Embedded-Technologien. Seit Mai 2023 ist Imagimob Teil von Infineon.