Hi-Lo Systems unterstützt die OPTIGA™ TPM-Firmware-Programmierung von Infineon und beschleunigt damit die Markteinführung für Gerätehersteller

München und Taipeh, Taiwan – 14. April 2022 – Die Infineon Technologies AG und Hi-Lo Systems, ein in Taiwan ansässiges Unternehmen für IC-Programmierung und -Tests, kooperieren auf dem Gebiet der Trusted Platform Module (TPM) Sicherheitschips. Hi-Lo Systems gehört nun offiziell zu den Associated Partnern von Infineon im Großraum China und wird die Programmierung von Firmware-Updates für die OPTIGA™ TPMs von Infineon übernehmen. Dadurch kann eine große Bandbreite unterschiedlicher Gerätehersteller Produkte schneller auf den Markt bringen.

Die Digitalisierung und das Internet der Dinge (IoT) unterstützen mit intelligenten Funktionen und mehr Komfort im Alltag. Parallel dazu sind allerdings auch die Anforderungen an die Informationssicherheit der smarten Geräte gestiegen. TPMs bieten eine gesicherte Plattform für Daten und Prozesse von Embedded-Systemen, indem sie Schlüssel erstellen und speichern und die Integrität des Betriebssystems und der Firmware des Geräts ermöglichen. Die OPTIGA TPM-Serie von Infineon unterstützt TCG TPM 1.2 und die neuesten 2.0-Standards und ist ideal für ICT-, Computer-, Server- und IoT-Sicherheit.

Gerätehersteller müssen häufig entscheiden, wie sie mit Aktualisierungen des Betriebssystems oder der Entwicklung von TPM-Versionen umgehen wollen. Um die Chip-Bestände verschiedener Versionen optimal und flexibel nutzen zu können, müssen die Gerätehersteller gelegentlich Firmware-Updates für das TPM durchführen – eine zusätzliche Aufgabe, die in ihren Fabriken durchgeführt wird. Die Partnerschaft zwischen Infineon und Hi-Lo Systems soll das erleichtern: Hi-Lo Systems stellt die branchenführende Technologie für Sicherheitsprogrammierung zur Verfügung, um die Firmware-Updates für die gesamte Produktpalette der OPTIGA TPMs von Infineon zu unterstützen.

Hi-Lo Systems verfügt weltweit über zahlreiche Standorte, darunter mehr als 20 Programmierzentren mit gesicherten Programmierbereichen. Diese ermöglichen es Geräteherstellern, TPM-Chips schnell und flexibel einzurichten. Dadurch werden sowohl der Aufwand als auch die Kosten für Firmware-Updates reduziert, sodass die Markteinführung beschleunigt und die Forderung des Marktes nach schnellen Lieferketten erfüllt wird.

„Die Markenhersteller in der IKT-Branche haben die Bedeutung von Secure Elements erkannt und heben diese hervor. Das TPM gewinnt nun über den PC-Markt hinaus an Dynamik und findet seinen Platz in einer Reihe von aufstrebenden Märkten in der IoT Edge“, sagt Theodore Varelas, Director Product Marketing and Management IoT Security bei Infineon. „Die OPTIGA TPM-Serie von Infineon entspricht der EAL4+ Zertifizierung nach Common Criteria. Sie lässt sich leicht integrieren und bietet Sicherheitslösungen für viele Gerätehersteller. Wir freuen uns, dass wir durch unsere Partnerschaft mit Hi-Lo Systems einen umfassenden und weitreichenden Kundensupport anbieten können, um die Produktion und Implementierung von TPMs zu beschleunigen.“

„Hi-Lo Systems ist seit über 40 Jahren in der IC-Programmierbranche tätig und unsere Technologie wird von führenden internationalen Marken anerkannt. Hi-Lo Systems arbeitet schon seit vielen Jahren mit Infineon zusammen“, sagt Szu Po Huang, Vice President von Hi-Lo Systems. „Wir liefern Firmware-Updates und Quellcode-Programmierdienste für die Mikrocontroller von Infineon, darunter die AURIX™- und PSoC™-Mikrocontroller sowie die AIROC™-Serie für kabellose Konnektivität. Die Ausweitung unserer Partnerschaft auf den Bereich der Sicherheitschips freut uns sehr, und wir werden mit Infineon eine vollständige verschlüsselte Produktionskette aufbauen. Damit können wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Produktionssicherheit bieten und eine solide Grundlage für IoT-Sicherheit schaffen.“

Weitere Informationen zu den OPTIGA TPM-Lösungen von Infineon sind erhältlich unter: www.infineon.com/OPTIGA-TPM.

Über Hi-Lo Systems

Hi-Lo Systems wurde 1983 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, kostengünstige und zuverlässige IC-Programmier- und Testlösungen für die Industrie anzubieten, was das Unternehmen zu einem führenden Anbieter in diesem Bereich macht. Zusätzlich zu seinen Programmierdienstleistungen hat Hi-Lo Systems verschiedene verschlüsselte Programmierlösungen für verschiedene Branchen entwickelt. In der digitalen Revolution, die das IoT mit sich bringt, liefert Hi-Lo Systems eine sichere Programmierung mit besserem Schutz vor digitalen Angriffen und Datendiebstahl. Darüber hinaus konnte Hi-Lo Systems ausgezeichnete Ergebnisse bei der automatisierten optischen Inspektion (AOI) erzielen und Kunden bei der Verbesserung von Qualität und Effizienz unterstützen.

Mit fast 40 Jahren Erfahrung und seiner Position als Branchenführer hat Hi-Lo Systems ein Vertriebsnetzwerk aufgebaut, das mehr als 50 Länder abdeckt. Das Unternehmen unterhält OEM-Programmier- und Testzentren in Taiwan, China, Japan, Europa und den USA und verfügt über hochgradig autonome Technologien und selbst produzierte Großmaschinen. Weitere Informationen über Hi-Lo Systems sind erhältlich unter www.hilosystems.com.

Pressekontakt Hi-Lo:

Jean Huang

Marketing and Business Development Office

Telefon: 02-8792-3301 #564

Email: jeanh@ms1.hilosystems.com.tw