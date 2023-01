Sentry Enterprises und Infineon kooperieren bei biometrischer Zugangskontrolle und Plattformen für Cold-Storage-Krypto-Wallet

West Chester, Pennsylvania, und München – 26. Januar 2023 – Sentry Enterprises ist ein Technologieführer, der die Bedeutung von Identität in der physischen und digitalen Welt verändert. Um seine biometrischen Plattformen zu betreiben, setzt das Unternehmen auf die neueste Generation der SLC37x Secure Element-Chipfamilie von Infineon. Sentry Enterprises ist der Entwickler und Hersteller der biometrischen Plattform „SentryCard“, einer datenschutzfreundlichen Identitätsnachweislösung, sowie der in Kürze erscheinenden biometrischen Kryptowährungsbörse „Sentinel“. Die Identitätsplattform von Sentry wird horizontal in allen Sicherheits-, Zahlungs- und Kryptosektoren sowie in anderen Marktsegmenten eingesetzt.

Sentry wird in Kürze seine „universelle Identitätsplattform“ der nächsten Generation fertigstellen. Die Plattform umfasst biometrische Hardware, ein hochmodernes Kartenbetriebssystem sowie integrierte mobile Anwendungen und Back-End-Systeme. Der Fokus der Plattform liegt auf der Bereitstellung von Lösungen, welche die heutigen Sicherheitsschwachstellen beheben und gleichzeitig für die Zukunft des Web 3.0 und für Anwendungen mit selbstverwalteter Identität geeignet sind.

„Unsere Fachkompetenz im Bereich biometrischer Lösungen hat sich als wesentliche Grundlage für den Aufbau eines führenden globalen Identitäts-Ökosystems erwiesen. Die Zusammenarbeit mit Infineon bei der Integration des SCL37x Secure Elements in die biometrischen Plattformen SentryCard und Sentinel bietet den perfekten Mix aus Leistung, Energie und Sicherheit“, sagt Mark Bennett, CEO von Sentry Enterprises.

„Es steht außer Frage, dass datenschutzfreundliche biometrische Lösungen eine entscheidende Rolle in den Märkten für Sicherheit, Identität und aufkommende Kryptowährungen spielen werden“, sagt Arnaud Moser, Senior Director of Americas, Smart Cards and IoT Security bei Infineon. „Wir glauben, dass Sentry der erste Akteur mit kommerziell skalierbaren Lösungen in diesem Bereich ist, und wir freuen uns sehr, dass sie sich für das SLC38 Secure Element von Infineon entschieden haben, um ihre Plattform zu stärken“.

Sentry setzt Sicherheitscontroller von Infineon ein, die nach der Sicherheitsstufe

CC EAL 6+ zertifiziert sind. Sie wurden für Digital-Identity-Anwendungsfälle wie elektronische Reisepässe, physische Zugangskarten und physische Token für die sichere Identifizierung und Authentifizierung entwickelt. Infineon begrüßt die Zusammenarbeit mit Sentry, die dazu beiträgt, noch besser gesicherte, innovativere und benutzerfreundlichere Lösungen auf den Markt zu bringen.

Die biometrische Plattform von Sentry bietet ein entscheidendes Element, das bisher in der heutigen hochgradig vernetzten Welt fehlte: einen vom Anwender kontrollierten absoluten Identitätsnachweis, der sich problemlos in die bestehende weltweite Infrastruktur integrieren lässt. Ein absoluter Identitätsnachweis und Vertrauen sind für den Schutz kritischer Infrastrukturen, von Unternehmens- und Regierungsvermögen sowie der schnell wachsenden Kryptowährungsmärkte von größter Bedeutung.

Über Sentry Enterprises

Sentry Enterprises ist ein vertikal integrierter Lösungsanbieter mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen produziert und bietet eine firmeneigene und patentierte biometrische Plattform an, die darauf ausgerichtet ist, Unternehmen einen absoluten Identitätsnachweis zu liefern. Weitere Informationen über Sentry Enterprises sind erhältlich unter www.sentryenterprises.com.

Verfügbarkeit

Die neueste Generation der SLC37x Secure Element-Chipfamilie von Infineon ist verfügbar. Weitere Informationen über die komplette Lösung sind erhältlich unter www.infineon.com/slc37.