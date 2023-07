Portfolio an Datenerfassungsspeicher erweitert: Infineon stellt den ersten seriellen EXCELON™ F-RAM-Speicher mit 1 Mbit für den Automotive-Bereich sowie einen Speicher mit 4 Mbit vor

München – 17. Juli 2023 – Der sich ständig weiterentwickelnde Markt für Fahrzeug- Ereignisdatenspeicher (Event Data Recorders; EDR) treibt die Nachfrage nach speziellen Speicherbauteilen für die Datenerfassung voran. Diese müssen in der Lage sein, kritische Daten sofort zu erfassen und über Jahrzehnte hinweg zuverlässig zu speichern. Die Infineon Technologies AG hat deshalb ihre EXCELON™ F-RAM-Familie um zwei neue ferroelektrische RAM-Speicher (F-RAM) mit Speicherdichten von 1 Mbit und 4 Mbit erweitert. Die 1-Mbit-Bauteile sind die branchenweit ersten seriellen F-RAMs, die für den Einsatz im Automotive-Bereich geeignet sind.

Die neuen Speicher sind nach AEC-Q100 Grade 1 qualifiziert und unterstützen einen erweiterten Temperaturbereich von -40°C bis +125°C. Sie ergänzen das Portfolio an F-RAM-Produkten für den Automotive-Bereich, das von 4-Kbit- bis zu 16-Mbit-Dichte reicht. Die Speicher zeichnen sich durch eine schnelle und äußerst zuverlässige Lese-/Schreibleistung mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 MHz im SPI-Modus und bis zu 108 MHz im Quad SPI (QSPI)-Modus aus. Außerdem verfügen sie über eine Ausdauer von 10 Billionen Lese-/Schreibzyklen, was Datenprotokollierung in Intervallen von 10 Mikrosekunden über 20 Jahre hinweg ermöglicht.

„Die Anforderungen an die Datenaufzeichnung in der Automobil-Industrie steigen rapide. Gründe dafür sind zum einen der Trend zum verstärkten Einsatz elektronischer Systeme und zum anderen Branchenvorschriften, die die Verwendung hochzuverlässiger nichtflüchtiger Speicher in Airbag-Sicherheitssystemen, Motorsteuerungen- und Batteriemanagementsystemen erfordern“, sagt Ramesh Chettuvetty, Vice President RAM Solutions bei Infineon. „Die Nachfrage nach Speicherdichten, die auf spezifische Anwendungsfälle zugeschnitten sind, ist mit der wachsenden Zahl von Anwendungen, die eine Datenerfassung erfordern, gestiegen. Wir bei Infineon sind bestrebt, unseren Kunden die nötige Flexibilität zu bieten, um die Anforderungen an die Speicherarchitektur für jedes Design zu erfüllen.“

Die verzögerungsfreie Schreibfunktion des EXCELON F-RAM ermöglicht die Erfassung und Aufzeichnung von Systemdaten bis unmittelbar vor einem Unfall oder einem vom Anwender definierten Auslöseereignis. Beide Speicher verwenden die serielle Schnittstelle (SPI/QSPI). Sie haben den für F-RAM typischen außergewöhnlich niedrigen Stromverbrauch, arbeiten mit 1,8 V bis 3,6 V und sind in einem 8-poligen SOIC-Standardgehäuse untergebracht. Zusätzlich zu seiner herausragenden Ausdauer ist der F-RAM von Infineon so konzipiert, dass er Daten nach einem Stromausfall noch mehr als 100 Jahre lang speichert.

Verfügbarkeit

Die 1Mbit (CY15B201QN-50SXE) und 4Mbit (CY15B204QN-40SXE) EXCELON Auto F-RAM-Speicher von Infineon sind jetzt in Serienproduktion. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/excelon. Infineon erwartet die Freigabe der Quad-SPI-Interface-Version beider Bauteile bis Ende 2023.