Infineon präsentiert TRAVEO™ T2G Cluster und CloudWare™ Software-Plattform von Altia für Display-Anwendungen auf der CES 2023

München und Las Vegas, Nevada – 5. Januar 2023 – Die Infineon Technologies AG und Altia, ein international führender Anbieter von Design- und Entwicklungswerkzeugen für grafische Benutzeroberflächen (GUI), kooperieren. Die Mikrocontroller- (MCU-) Produktfamilie TRAVEO™ T2G Cluster von Infineon ist ab Anfang 2023 zusammen mit der Software-Plattform Altia CloudWare™ für Display-Anwendungen nutzbar. Auf der CES 2023 zeigt Infineon am Stand 3829 im Las Vegas Convention Center West eine Demonstration des TRAVEO T2G Cluster. Altia präsentiert eine CloudWare-Demo in der eigenen Ausstellersuite.

„Wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit mit Altia bei der cloudbasierten Software- und Hardware-Lösung CloudWare“, sagt Marcelo Williams Silva, Director of Product Marketing und Business Development bei Infineon. „TRAVEO T2G von Infineon dient zur Steuerung von Displays in allen Fahrzeugen, darunter Nutzfahrzeuge, Baufahrzeuge, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Automobile. Grafiken auf Displays zu erzeugen, ist in der Regel ein komplexer Prozess. Um diesen zu vereinfachen, können Kunden in Kürze unsere Evaluierungsboards und TRAVEO Cluster für grafische Oberflächen von Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) zusammen mit der einfach bedienbaren CloudWare-Software von Altia einsetzen.“

Die Kunden können mit der Altia CloudWare die Infineon TRAVEO-Evaluierungsboards testen und HMIs mit der Software von Altia entwickeln, um Embedded-Displays schnell auf den Markt zu bringen. Mit der cloudbasierten CloudWare von Altia kann TRAVEO T2G einfach konfiguriert werden. Das beschleunigt die Entwicklung, da damit ein spezielles Entwicklungsportal für das Benchmarking und Testen von GUI-Designs auf der TRAVEO-Hardware zur Verfügung steht. Wird die virtuelle CloudWare eingesetzt, so sind keine individuellen Compiler, Programme oder Debugger mehr erforderlich.

Die TRAVEO T2G MCUs von Infineon basieren auf dem Arm® Cortex®-M4/M7-Kern und bieten eine hohe Leistung, verbesserte HMIs, hohe Sicherheit und fortschrittliche Netzwerkprotokolle. Sie sind für ein breites Spektrum von Automobilanwendungen geeignet, beispielsweise für Elektrifizierung, Karosseriesteuergeräte sowie Gateway- und Infotainment-Anwendungen.

Verfügbarkeit

Die gemeinsame Lösung von Infineon und Altia ist ab Anfang 2023 verfügbar.

Weitere Informationen zum Engagement von Infineon im Bereich New Mobility: www.infineon.com/cms/de/discoveries/new-mobility/

Infineon auf der CES 2023

Die Consumer Electronics Show (CES) 2023 findet vom 5. bis 8. Januar 2023 in Las Vegas, Nevada, statt. Infineon zeigt in den Venetian Titian Ballrooms 2204 und 2205 im The Venetian Hotel, Level 2, und im Las Vegas Convention Center, West Hall (Stand 3829), wie das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern und Kunden die Dekarbonisierung und Digitalisierung vorantreibt.

Weitere Informationen sind hier erhältlich.

Über Altia

Altia ist ein Softwareunternehmen, das Design- und Entwicklungswerkzeuge für grafische Benutzeroberflächen anbietet – vom Konzept bis hin zum endgültigen Produktcode. Von Altia generierter Grafikcode wird weltweit in Millionen von Displays eingesetzt; das Spektrum reicht von Kombiinstrumenten im Automobilbereich über Head-up-Displays (HUDs) und Radios bis hin zu Thermostaten, Waschmaschinen und medizinischen Displays. Altia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die besten Benutzeroberflächen für die Automobilindustrie, Medizintechnik und den Consumer-Bereich auf kostengünstigster Hardware in kürzester Zeit in die Produktion zu bringen.

Altia wurde im Jahr 1991 gegründet. Zu den Kunden gehören Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer wie Continental Automotive, Denso, Fiat Chrysler Automobiles, Ford Motor Company, General Motors, Honda, Renault, Magneti Marelli, Nippon Seiki, Valeo, Visteon und mehr – sowie führende Gerätehersteller im Consumer-Bereich, darunter Electrolux, Whirlpool, NordicTrack und viele andere.

