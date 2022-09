Infineon erweitert das festfrequente CoolSET™-Portfolio der integrierten AC-DC-Schaltnetzteil-ICs für 800 V und 950 V

München – 14. September 2022 – Optimierte Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit in AC-DC-Schaltnetzteilen müssen mit einer reduzierten Stückliste, niedrigen Kosten sowie einem geringeren Entwicklungsaufwand einhergehen. Mit dem festfrequenten (FF) CoolSET™-Portfolio der 5. Generation bietet die Infineon Technologies AG geeignete Komponenten, um diese Anforderungen zu erfüllen und kritische Design-Kompromisse erfolgreich auszubalancieren. Die neuen integrierten AC-DC-Schaltnetzteil-ICs mit 800 V und 950 V Durchbruchspannung sind in einem DIP-7-Gehäuse untergebracht und eignen sich für Anwendungen wie AC-DC Hilfsstromversorgungen in Haushaltsgeräten, Solaranlagen, Schaltnetzteilen, Ladegeräten sowie Motorsteuerungen und -antrieben.

Die FF-CoolSET-Lösung kombiniert einen PWM-Controller-IC mit den neuesten Hochspannungs- Superjunction (SJ) CoolMOS™ P7-MOSFETs in einem einzigen Gehäuse. Das erweiterte Portfolio umfasst nun das erste Bauteil im Markt, das einen Avalanche-robusten SJ-MOSFET mit einer Durchbruchspannung von 950 V nutzt, um eine größere Eingangsspannung zu ermöglichen. Die neuen Bauteile decken Schaltfrequenzen von 100 kHz und 65 kHz ab und sind sowohl für isolierte als auch nicht isolierte Schaltungstopologien wie Flyback oder Buck geeignet, was die Lagerhaltung beim Kunden vereinfacht. Ein integrierter Fehlerverstärker unterstützt die direkte Rückkopplung des Ausgangssignals, wie sie für nicht isolierte Topologien üblich ist. Dadurch wird die Anzahl der Komponenten und die Komplexität des Designs weiter minimiert.

Der Frequenzreduktionsmodus mit Soft-Gatetreibern und Frequenz-Jitter-Betrieb verbessern das EMI-Verhalten und erhöhen zwischen mittleren und kleinen Lastbedingungen den Wirkungsgrad. Darüber hinaus unterstützen die Bauteile den kontinuierlichen (CCM) und den diskontinuierlichen Leitungsmodus (DCM). Im CCM-Betrieb können bei niedrigen AC-Eingangsspannungen geringere Leitungsverluste und damit ein höherer Wirkungsgrad erzielt werden, sodass internationale Normen und Standards für Energieeffizienz erfüllt werden. Gleichzeitig unterstützt der integrierte MOSFET einen extrem weiten Eingangsspannungsbereich, wie er bei einphasigen intelligenten Stromzählern und industriellen Anwendungen üblich ist. Zusätzlich erlauben die Bauteile die Optimierung der Snubber-Schaltung, wodurch der Wirkungsgrad erhöht und der Standby-Verbrauch des Wandlers weiter reduziert werden.

Alle neuen Bauteile bieten ein hohes Maß an Integration und verfügen über eine umfassende Reihe an Schutzfunktionen mit automatischem Neustart zur Unterstützung des Stromversorgungssystems im Fehlerfall. Diese Schutzfunktionen sowie die hohe Durchbruchspannung der integrierten Leistungs-MOSFETs erhöhen die Robustheit der Stromversorgung. Darüber hinaus ermöglicht der aktive Burst-Modus (ABM) im Leichtlast- beziehungsweise Standby-Betrieb einen extrem niedrigen Energiebedarf mit geringer und kontrollierbarer Ausgangsspannungswelligkeit.

Verfügbarkeit

Das neue festfrequente CoolSET Produktportfolio der 5. Generation für 800 V und 950 V ist ab sofort in einem DIP-7-Gehäuse verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/coolset-ff.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy