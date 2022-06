Infineon stellt hochintegrierte MOTIX™-Motorsteuerung und 3-Phasen-Gate-Treiber vor

München – 20. Juni 2022 – Bürstenlose Dreiphasen-Gleichstrommotoren (BLDC-Motoren) bieten zahlreiche Vorteile. Aus diesem Grund werden sie immer häufiger für die Entwicklung moderner batteriebetriebener Produkte eingesetzt. Allerdings stellt die Reduzierung ihrer Größe und ihres Gewichts zugunsten einer besseren Ergonomie in Verbindung mit einer längeren Batterielebensdauer eine große Herausforderung für das Design dar. Daher bringt die Infineon Technologies AG die voll programmierbaren Motorcontroller MOTIX™ IMD700A und IMD701A auf den Markt. Sie sind in einem 9 x 9 mm² großen, 64-poligen VQFN-Gehäuse untergebracht und liefern die gewünschte Integration sowie eine höhere Leistungsdichte, die für Akku-Werkzeuge, Gartengeräte, Drohnen, E-Bikes und fahrerlose Transportsysteme benötigt wird.

Die MOTIX IMD70xA-Controller vereinen alle Funktionen des MOTIX 6EDL7141 3-Phasen-Gate-Treiber-ICs in einem Gehäuse mit einem zusätzlichen XMC1404-Mikrocontroller (MCU), dessen Peripherie und Spezifikationen für Motorsteuerungen und Antriebe optimiert wurden. Der XMC1404-MCU von Infineon enthält einen MATH-Koprozessor, der mit 96 MHz getaktet ist. Dadurch werden Rechenvorgänge verbessert, die häufig in sensorlosen feldorientierten Steuerungsalgorithmen (FOC) für eine höhere Systemleistung verwendet werden. Darüber hinaus verfügt der XMC1404 über die meisten der High-End-Schnittstellen der XMC4000-Familie, darunter PWM-Timer, Positionsschnittstelle (POSIF) und serielle Kommunikationsmodule, einschließlich CAN. So wird eine erstklassige Steuerung ermöglicht.

Mit dem Motorsteuerungs-IC lässt sich die Anstiegsgeschwindigkeit des Gate-Treibers regeln, um die EMI des Systems zu minimieren. Die IMD70xA-Controller unterstützen eine einstellbare Gate-Treiber-Versorgungsspannung auch bei niedrigen Batteriespannungen dank integrierter High- und Low-Side-Ladepumpen sowie vieler anderer einstellbarer Gate-Treiber-Parameter. Durch die digitale Konfiguration des Gate-Treibers, kann das EMI-Verhalten optimal eingestellt werden, ohne dass Bauteile auf der Platine geändert werden müssen. Darüber hinaus verfügen beide Produkte über sämtliche für Motorantriebe spezifischen Systemschutzfunktionen wie OCP, UVLO, Übertemperatur und Rotorblockadeerkennung. Dadurch wird die Zuverlässigkeit und Robustheit erhöht.

Die neuen Bauteile bieten eine integrierte Präzisions-Stromversorgung und Stromsensor-Verstärker. Somit wird der Bedarf an Peripherie-Schaltungen und damit die Anzahl der externen Komponenten sowie der Platz auf der Leiterplatte weiter reduziert. Das führt zu einem vereinfachten Routing und senkt die Stücklisten- und Montagekosten. Gleichzeitig bieten die Bauteile den Entwicklern verbesserte Möglichkeiten für das System-Packaging, um Herausforderungen bei der Unterbringung von Motorantrieben in kleinen und ungünstig geformten Hohlräumen zu meistern. Darüber hinaus ermöglicht der Gate-Treiber 6EDL7141 ein Höchstmaß an Flexibilität und bietet zahlreiche hochgradig konfigurierbare Funktionen. Diese können über ein benutzerfreundliches GUI-Tool eingestellt werden, das über eine mittels USB-Port verbundene SPI-Schnittstelle mit einem PC verbunden ist.

Verfügbarkeit

Die 3-Phasen-Motorcontroller-ICs MOTIX IMD700A und IMD701A von Infineon sind in einem 64-poligen VQFN-Gehäuse mit freiliegenden Wärmeleitpads auf der Unterseite erhältlich und können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/imd700a und www.infineon.com/imd701a.

Infineon auf der Embedded World

Die Embedded World findet vom 21. bis 23. Juni 2022 in Nürnberg statt. Infineon wird seine Produkte und Lösungen in Halle 4a, Stand 138 sowie virtuell präsentieren. Auf der parallel stattfindenden Embedded World Conference werden Vertreter des Unternehmens mehrere Vorträge halten – im Anschluss stehen die Referenten für Diskussionen zur Verfügung. Interessierte, die mit einem Experten sprechen möchten, können unter media.relations@infineon.com einen Termin ausmachen. Industrieanalysten können sich per E-Mail an MarketResearch.Relations@infineon.com wenden. Informationen über die Highlights der Embedded World Messe sind erhältlich unter www.infineon.com/embeddedworld.