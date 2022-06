OPTIGA™ Trust M Express und CIRRENT™ Cloud ID bieten den einfachsten Weg, IoT-Geräte im großen Umfang in der Cloud bereitzustellen

München – 7. Juni 2022 – In IoT-Systemen ist Vertrauen die Grundlage für alle Interaktionen zwischen Geräten und Cloud-Diensten. Aus diesem Grund muss jedes Gerät über eine gesicherte und eindeutige Identität verfügen und diese auch nachweisen können. OEMs stehen zudem vor der Herausforderung, dass sie diese gesicherte ID in Hunderttausende von Geräten implementieren müssen. Mit der Kombination von OPTIGA™ Trust M Express und CIRRENT™ Cloud ID bietet die Infineon Technologies AG eine High-End-Sicherheitslösung, die einen Hardware-Vertrauensanker für die einfache Anbindung von zahlreichen IoT-Geräten an die Cloud umfasst.

OPTIGA Trust M Express ermöglicht hardwarebasierte Sicherheit für IoT-Geräte – von der Herstellung über die Bereitstellung in der Cloud bis zum Einsatz im Feld. Die kryptografische Identität von OPTIGA Trust M Express wird in einer zertifizierten und gesicherten Fab von Infineon eingebracht, sie ist daher in jeder Phase der Produktlebensdauer geschützt. Mit der sofort einsetzbaren Lösung können OEM-Unternehmen auf eigene hochsichere Fertigungsanlagen für die Personalisierung von Geräten verzichten. Dadurch lassen sich die Produktionsabläufe vereinfachen, die Markteinführung beschleunigen und die Kosten senken.

OPTIGA Trust M Express wird in Kombination mit CIRRENT Cloud ID von Infineon angeboten. Dabei handelt es sich um einen Cloud-Service, der die Registrierung von IoT-Gerätezertifikaten und die Bereitstellung des Geräts in der Produkt-Cloud automatisiert – selbst für eine sehr große Anzahl von Geräten. Die Kombination beider Lösungen ermöglicht es Entwicklern, IoT-Geräte einfach und sicher zu provisionieren und mit der Cloud zu verbinden. Gleichzeitig werden die Geräte bereits in der Produktionslinie mit robuster Sicherheit ausgestattet. So wird der Cloud-Onboarding-Prozess von IoT-Geräten in der Produkt-Cloud des Kunden vereinfacht, wodurch die Notwendigkeit manueller Eingriffe entfällt und menschliche Fehler vermieden werden. Kunden können so Zeit und Ressourcen sparen und den Prozess hoch skalierbar gestalten.

Verfügbarkeit

OPTIGA Trust M Express kann ab sofort bestellt werden. Angeboten wird hierzu das OPTIGA Trust M IoT Security Development Kit, das die Evaluierung und das Design-In erleichtert. Zusätzlich können Entwickler Design-in-Anwendungshinweise und umfangreiche Unterstützung für die Integration auf der Host-Seite nutzen, ohne eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterzeichnen zu müssen. Darüber hinaus bietet Infineon Schulungen für die Sicherheitsprodukte an. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/OPTIGA-Trust-M-Express.

Hinweis: Am 8. Juni 2022 findet ein Online Media Briefing statt, bei dem Theodore Varelas, Director Product Marketing & Management of IoT Security der Connected Secured Solutions Division, weitere Details zum neuen OPTIGA Trust M Express vorstellen wird.

Infineon makes the IoT work

Mikroelektronik ist das Herzstück jeder IoT-Lösung. Hierfür stehen Sensoren, Aktoren, Mikrocontroller, Kommunikationsmodule und Sicherheitskomponenten von Infineon zur Verfügung. Das Unternehmen ist ein One-Stop-Technologiepartner für die Realisierung intelligenter, energieeffizienter und sicherer IoT-Anwendungen und unterstützt Hersteller zusätzlich mit Entwicklungsboards, Evaluierungskits und Design-Tools. Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich IoT: www.infineon.io.