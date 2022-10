Infineon nutzt Emergency Vehicle Detection von Cerence und ermöglicht das "hörende Auto" mit zuverlässiger Erkennung von Sirenen von Einsatzfahrzeugen

München – 19. Oktober 2022 – Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, führen viele Länder Vorschriften ein, nach denen Autofahrer Einsatzfahrzeugen aktiv Vorrang gewähren müssen. Mit immer mehr autonomen Fahrzeugen auf der Straße, werden diese Vorschriften wahrscheinlich selbstfahrende Fahrzeuge einschließen, die dann ebenfalls Notfallfahrzeuge erkennen müssen. In vielen Fällen wird dazu eine Kombination aus akustischen und optischen Warnsignalen erforderlich sein. Um die kommenden Anforderungen zu erfüllen, arbeitet die Infineon Technologies AG mit Cerence Inc. (NASDAQ: CRNC) zusammen. Gemeinsam wurde eine Lösung entwickelt, mit der Fahrzeuge herannahende Einsatzfahrzeuge aktiv erkennen, insbesondere wenn diese nicht im Sichtfeld sind. Diese basiert auf den Automotive-qualifizierten XENSIV™ MEMS-Mikrofonen (IM67D130A) von Infineon und der Emergency Vehicle Detection (EVD)-Software von Cerence.

„Da autonome Fahrzeuge schnell Realität werden, ist die Erkennung von Notfallfahrzeugen von entscheidender Bedeutung. Nur so wird den Fahrern die Informationen geliefert, die sie in Notsituationen benötigen“, sagt Christophe Couvreur, SVP & GM, Core Products bei Cerence. „Durch die Partnerschaft mit Infineon, einem weltweit führenden Anbieter von MEMS-Mikrofontechnologie mit starker Präsenz in der Automobilindustrie, bieten wir unseren OEMs eine integrierte Hardware- und Software-basierte Lösung für die Erkennung von Einsatzfahrzeugen, die die Verkehrssicherheit weltweit erhöhen wird.“

„Für Innovationen der nächsten Generation arbeiten wir mit Branchenführern zusammen. Cerence ist ein globaler Anbieter von KI-gestützten Software-Lösungen für Fahrzeuge und ein großartiger Ökosystem-Partner“, sagt Frank Findeis, SVP & GM, Automotive Sense & Control bei Infineon. „Wir sind in der Lage, die Emergency Vehicle Detection von Cerence mit unseren leistungsstarken MEMS-Mikrofonen zu kombinieren, um Automobilherstellern eine erstklassige Lösung für anspruchsvolle Marktanforderungen zu bieten.“

Zuverlässige Erkennung, Klassifizierung und Lokalisierung von Geräuschen

Das System kombiniert eine Reihe von XENSIV MEMS-Mikrofonen, die strategisch an der Außenseite des Fahrzeugs angebracht sind, mit der EVD-Software von Cerence. Das AEC-Q103 qualifizierte XENSIV MEMS-Mikrofon verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +105°C, was verschiedene Anwendungsfälle in rauen Automobilumgebungen ermöglicht. Mit einem THD (Total Harmonic Distortion) von weniger als 0,5 Prozent bei einem SPL (Sound Pressure Level) von 94 dB und einem hohen AOP (Acoustic Overload Point) von 130 dB SPL kann das Mikrofon auch in lauten Umgebungen verzerrungsfrei Audiosignale erfassen. So können Signale auch dann zuverlässig klassifiziert werden, wenn Hintergrundgeräusche den Sirenenton verdecken.

Die Electronic Vehicle Detection von Cerence kann in den Fahrzeugassistenten oder in separate Steuergeräte integriert werden und nutzt die Mikrofone, um Sirenen genau und zuverlässig zu erkennen. Außerdem wird der Standort der Sirenen von Polizei-, Kranken- oder Feuerwehrautos bestimmt. Sobald eine Sirene erkannt wird, wird der Fahrer – oder in autonomen Fahrzeugen der automatische Fahrassistent – informiert, damit dieser entsprechend reagieren kann. Die Fahrenden können auf verschiedene Weisen benachrichtigt werden, z. B. indem die Lautstärke des Radios oder anderer Medien reduziert wird, eine visuelle Warnung auf der Headunit erscheint oder eine akustische Warnung über den Fahrzeugassistenten ausgegeben wird.

Verfügbarkeit

Die XENSIV™ MEMS-Mikrofone IM67D130A können bestellt werden. Infineon bietet auch ein Entwicklungskit an, mit dem Entwickler MEMS-Mikrofone schnell evaluieren können. Das Kit ermöglicht eine Leistungsbewertung auf Komponentenebene und kann auch verwendet werden, um mehrere Mikrofone anzuschließen und verschiedene Platzierungskonfigurationen im Fahrzeug zu testen.

Weitere Informationen zum Evaluation-Kit und dem Infineon-Portfolio von Automotive XENSIV™ MEMS-Mikrofonen sind erhältlich unter www.infineon.com/mems-automotive.

Infineon's OctoberTech™ 2022 in Amerika

Diese Lösung wird auf der OctoberTech™ 2022, dem jährlichen Technologieforum von Infineon im Silicon Valley, am 20. Oktober vorgestellt werden. An der ganztägigen Veranstaltung werden erfahrene Entwicklungsingenieure, visionäre Produktentwickler und Infineon-Führungskräfte teilnehmen.