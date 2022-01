Das MOTIX™ 12-V-Motorsteuerungs-Kit von Infineon mit MOTIX™ Embedded Power und XENSIV™-Sensoren bringt den Motor in Sekundenschnelle in Bewegung

München – 26. Januar 2022 – Mit dem MOTIX™ Motorsteuerungs-Kit präsentiert die Infineon Technologies AG eine vollständige Systemlösung für die Motorsteuerung. Der vormontierte Bausatz enthält alles, was nötig ist, um den Motor in Sekundenschnelle zum Drehen zu bringen: einen bewährten Chipsatz in Kombination mit einer vorgeflashten Beispielsoftware und mit einem BLDC-Motor – angeschlossen werden muss lediglich eine Stromversorgung. Auf diese Weise ermöglicht das Motorsteuerungs-Kit ein schnelles Prototyping und eine rasche Evaluierung von Motorsteuerungen für Niederspannung. Typische Anwendungen hierfür sind Hilfspumpen, Lüfter, HLK-Gebläse oder andere Anwendungen, die Niederspannungs-BLDC-Motoren mit drei Phasen verwenden.

Das MOTIX Motorsteuerungs-Kit enthält den bekannten MOTIX TLE9879QXA40 als Teil des TLE9879 EVALKITs, sowie Winkel- (XENSIV™ TLE5012B-E1000) und Hall-Sensor-Platinen (XENSIV TLE4968-1L) in Kombination mit einem 3-phasigen BLDC-Motor. Alle Bauteile sind in einem 3D-gedruckten Gehäuse montiert und bereit für die Evaluierung. Die gebräuchlichsten Arten von Algorithmen für die Motorsteuerung, sowohl sensorlose oder Hall- und/oder Winkelsensoren als auch Blockkommutierung oder feldorientierte Steuerung, sind in dem vorgefertigten Beispielcode implementiert. So kann der Designer je nach Anwendung den am besten geeigneten Algorithmus vergleichen und auswählen.

Ergänzend zum Eval-Kit bietet Infineon eine vollständige und kostenlose Tool-Kette zur Software-Evaluierung mit vielen Software-Beispielen an sowie mehrere Applikationsberichte. Eine Online-Schulungsreihe zu den Grundlagen der Motorsteuerung in Automobilanwendungen unterstützt dabei, die unterschiedlichen Design-Herausforderungen zu meistern.

Verfügbarkeit

Das MOTIX Motorsteuerungs-Kit kann ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/motorcontrolkit_12v/.