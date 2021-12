CES 2022: Infineon präsentiert intelligente und gesicherte IoT-Lösungen sowie zuverlässige Fahrzeugelektronik

München, und Las Vegas, USA – 22. Dezember 2021 – Unter dem Motto „Reimagine Innovation“ präsentiert die Infineon Technologies AG auf der CES 2022 ihr breites Portfolio an IoT-, Stromversorgungs-, Sicherheits- und Automotive-Lösungen. Die Neuheiten und innovativen Elektroniklösungen von Infineon werden im Ballsaal San Polo 3405 und 3406 im The Venetian Hotel, Ebene 3, Foyer Ost, zu sehen sein. Zudem nimmt Infineon an der digitalen CES 2022 teil. Weitere Informationen sind hier erhältlich.

Besuchen Sie die Podiumsdiskussion mit dem Titel „Unlocking Innovation and New Applications with Radar“ am Donnerstag, dem 6. Januar 2022 von 11:00 bis 11:40 Uhr PT, in der LVCC North Hall N259. Zu den Teilnehmern der 40-minütigen Podiumsdiskussion gehören Preet Sibia, Vice President of Power and Sensor Solutions bei Infineon, sowie Führungskräfte von Google, Blumio, Texas Instruments und Ford.

„Reimagine Innovation“ mit intelligenten IoT-Lösungen

Das Unternehmen wird ein umfangreiches Angebot an Sensoren, Mikrocontrollern und Leistungselektronikprodukten für das Internet der Dinge vorstellen. Gezeigt werden unter anderem die XENSIV™ Radarsensoren zur Bewegungserkennung, die REAL3™ 3D-Imager-Familie mit hochintegrierten Time-of-Flight (ToF)-Sensoren sowie der XENSIV™ PAS CO2-Sensor zur Überwachung des CO 2 -Gehalts in der Umwelt. Ausgestellt werden auch ein intelligentes Schlafüberwachungsgerät zur Kontrolle der Atmung mit dem XENSIV 60 GHz mm-Wellen-Radarchip von Infineon, das in Zusammenarbeit mit Tsingray Technology entwickelt wurde, intelligente Schaltlösungen aus der Kooperation mit Amber sowie ein Portfolio von USB-PD-Ladegeräten und Adaptern.

Lösungen zur Sicherung und Vernetzung des IoT

Erfolgreiche IoT-Lösungen sind auf die abgesicherte Konnektivität aller Geräte und Standorte angewiesen. Auf der CES demonstriert Infineon, wie das Unternehmen in der digitalen Welt Vertrauen schafft, sodass Anwender, Unternehmen und Organisationen das volle Potenzial des IoT ausschöpfen können. Zu den Innovationen in dieser Kategorie gehören AIROC™ Bluetooth-Bauteile für Audio- und IoT-Anwendungen sowie die kürzlich von Infineon eingeführte CIRRENT™ Cloud ID, ein Service, der die Provisionierung von Cloud-Zertifikaten und die Authentifizierung von IoT-Geräten in der Cloud automatisiert. Auch OPTIGA™ Authenticate S, eine hardwarebasierte Sicherheitslösung für jede Art von Geräteauthentifizierung, und OPTIGA Trust M – eine High-End-Sicherheitslösung, die einen Vertrauensanker für die Anbindung von IoT-Geräten an die Cloud bietet – gehören zu den vorgestellten Innovationen.

Zuverlässige Elektronik für die Mobilität der Zukunft

Unter dem Motto „Reimagine Innovation“ mit zuverlässiger Elektronik wird das Unternehmen das Halbleiter-Rückgrat der Technologien vorstellen, die die Megatrends der Automobilindustrie unterstützen: Elektromobilität, automatisiertes Fahren, Konnektivität und Cybersecurity. Auf der Grundlage jahrzehntelanger Expertise in der Automobilindustrie wird Infineon zuverlässige Elektronik für Cybersecurity, Sensorfusion und die Elektrifizierung von Fahrzeugen demonstrieren.

Zu den Lösungen gehören die Semper™ NOR Flash Memory-Familie für kritische Sicherheitsfunktionen sowie der SEMPER Secure Flash Memory. Ausgestellt werden auch der REAL3 Automotive-Bildgeber auf Basis der 3D-ToF-Technologie für präzise und robuste Tiefenerkennung sowie die bewährten TRAVEO™- und TRAVEO II-Mikrocontroller-Produktfamilien von Infineon für konventionelle, hybride und virtuelle Messgeräte im Fahrzeug. REE Automotive zeigt innovative Anwendungen von Infineon-Komponenten und präsentiert seine Vision von der Zukunft der E-Mobilität – ermöglicht durch eine vollständig flache Plattformen, in die bei den Steuereinheiten für REEcorner™ und REEcenter™ AURIX™-Mikrocontroller integriert sind.

Exklusives Vorzeigeobjekt für Audioelektronik

Infineon wird auch seine MERUS™ Audioverstärker-ICs vorstellen und einen Ausblick auf die kommenden Funktionen geben. Das breite Portfolio an einfach zu bedienenden, intelligenten und umweltfreundlichen Audioverstärkern des Unternehmens wird in einer privaten Suite im The Venetian Hotel präsentiert.

CES Innovation Award Honorees

Der CO2-Sensor XENSIV PAS von Infineon wurde in der Kategorie „Smart Cities“ als CES 2022 Innovation Award Honoree ausgezeichnet. Zusätzlich wurde der Semper Secure Flash Memory des Unternehmens in der Kategorie „Cybersecurity and Personal Privacy“ gekürt.

Infineon auf der CES 2022

Besuchen Sie Infineon auf der diesjährigen CES 2022 vom 5. bis 8. Januar 2022 im Las Vegas Convention Center in Las Vegas, Nevada. Erleben Sie, wie Infineon mit zuverlässiger Elektronik und sicheren, intelligenten und einfach zu bedienenden IoT-Lösungen für ein “Reimagine Innovation” sorgt. Infineon ist im Ballroom San Polo 3405/3406 im The Venetian Hotel, Ebene 3, Foyer Ost. Außerdem wird das breite Portfolio des Unternehmens an einfacheren, intelligenteren und umweltfreundlicheren Audioverstärkern in einer privaten Suite im The Venetian Hotel vorgestellt.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/CES. Redakteurinnen und Redakteure, die ein Interview mit einem Experten buchen möchten, wenden sich bitte an den unten aufgeführten regionalen Media Relations Manager. Branchenanalystinnen und -analysten können die Verfügbarkeit von Gesprächen unter MarketResearch.Relations@infineon.com erfragen.