APEC 2021: Infineon präsentiert die industrieweit breiteste Palette an Power-Lösungen von Silizium bis Wide Bandgap

München – 26. Mai 2021 – Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung als Marktführer im Bereich Power Management wird die Infineon Technologies AG auf der APEC Virtual Conference and Exposition 2021 vom 14. bis 17. Juni die breiteste Palette an Power-Management-Lösungen der Industrie vorstellen. Mit einem Portfolio, das sowohl Silizium- als auch Wide-Bandgap-Bauteile (WBG) umfasst, bietet Infineon Lösungen, die Leistung, Effizienz, Zuverlässigkeit und Kosten in Einklang bringen. Die Stromversorgungslösungen von Infineon sind der Schrittmacher für Innovationen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen.

Die Produkte, Demos und Design-Hilfen, die in der virtuellen Ausstellung von Infineon gezeigt werden, veranschaulichen das Systemverständnis von Infineon im Bereich Power Management. Das ermöglicht Entwicklern, Betriebsspezifkationen und Anwendungsanforderungen in Einklang zu bringen. So lassen sich eine höhere Leistungsdichte, eine geringere Baugröße und eine verbesserte Performance erzielen. Die virtuelle Ausstellung ist nach Anwendungs- und Produktgruppen gegliedert, darunter:

Datenverarbeitung / Rechenzentrum / Telekommunikation: Von der Datenverarbeitung auf Geräteebene bis hin zu Rechenzentren und den Telekommunikationsnetzen, die uns alle miteinander verbinden: die Stromversorgungslösungen von Infineon sind ein Teil des Rückgrats unserer vernetzten Gesellschaft.

Wide-Bandgap-Bauteile: SiC und GaN verändern die Grundlagen für das Design von Stromversorgungen und ermöglichen Durchbrüche bei Effizienz, Zuverlässigkeit und Formfaktor. Infineon verfügt über das Portfolio und das Anwendungs-Know-how, um Kunden bei der Integration von WBG in ihre Designs zu unterstützen.

USB-C Power Delivery: Kompakt, komfortabel und bald allgegenwärtig: USB-C ist der neue Standard für die Stromversorgung und das Aufladen von Geräten, die wir täglich nutzen. Mit Referenzdesigns von Infineon werden Kunden führend bei der Marktumstellung.

Spezialisierte Stromversorgungen: Mit Lösungen für erneuerbare Energien und E-Mobilität, für besonders flache Stromversorgungen in der Unterhaltungselektronik und für Automobil-Ladesysteme sowie mit den neuesten Entwicklungen für effiziente Beleuchtung setzt Infineon den Standard für spezialisierte Stromversorgung.

Industrielle Stromversorgung und Motorsteuerung: Infineon bietet das industrieweit breiteste Portfolio an diskreten Bauelementen, Modulen, Treibern und Controllern für industrielle Stromversorgungen und Motorsteuerungen, von Nieder- bis Hochspannung und über das gesamte Preis-/Leistungsspektrum. Infineon vereinfacht das Design und liefert einen Mehrwert mit Produkten, die Sicherheit und Sensorik für intelligente, vernetzte Energiesysteme integrieren können.

Hohe Zuverlässigkeit: Wenn der Ausfall im Feld keine Option ist, liefert IR HiRel, ein Unternehmen der Infineon Technologies AG, bewährte Technologien, die nach den strengsten Spezifikationen für Luft- und Raumfahrtanwendungen qualifiziert sind.

Während der Konferenz werden mehrere neue Produkte zum ersten Mal gezeigt, darunter innovative Gehäuse zur Verbesserung der Leistung von MOSFETs und anwendungsoptimierte Gate-Treiber-Bausteine. Zusätzlich zur APEC-Ausstellung wird Infineon wieder einen großen Beitrag zum Konferenzprogramm leisten.

