Verizon setzt beim neuen 45 W USB-C-Schnellladegerät auf die AC-DC-Stromversorgungslösung EZ-PD™ PAG1 von Infineon

München – 6. Dezember 2021 – Die AC-DC-Stromversorgungslösung EZ-PD™ Power Adapter Generation 1 (PAG1) von Infineon Technologies AG wird im kürzlich vorgestellten USB-C-Schnellladegerät von Verizon eingesetzt. Hergestellt wird dieses von Xentris Wireless. Das neue Verizon-Ladegerät versorgt mobile Geräte in kürzester Zeit mit Strom und bietet eine Leistung von bis zu 45 W für extrem schnelles Laden kompatibler Geräte. Das EZ-PD PAG1 ist eine Zwei-Chip-AC-DC-Stromversorgungslösung mit integrierter USB-PD-Funktion, die kompakte Ladegeräte ermöglicht. Diese leistungsstarken Ladegeräte funktionieren mit allen USB-C-Ladekabeln und laden sowohl aktuelle Modelle als auch ältere Geräte, die über USB-C-Anschlüsse verfügen.

„Der EZ-PD PAG1-Chipsatz ist die ideale Wahl für ein leistungsstarkes AC-DC-Wandladegerät mit sekundärer Gleichrichtung und einem PD-Controller“, sagt David Bailey, CEO von Xentris Wireless. „Diese All-in-one-Lösung ermöglichte es uns, die Grundfläche der Leiterplatte und die Stückliste erheblich zu reduzieren. Dadurch konnten wir mehr Leistung in ein kleineres Ladegerät packen – eine ideale Voraussetzung für unsere Kunden, die unterwegs kurze Ladezeiten für ihre Geräte benötigen.“

Die Primär- und Sekundärcontroller der EZ-PD PAG1-Familie von Infineon bieten eine einzigartige Kombination aus sekundärseitiger Steuerung und hohem Integrationsgrad. Diese ermöglicht sehr kompakte Ladegeräte-Designs sowohl mit Galliumnitrid- (GaN) als auch mit Silizium-Leistungstransistoren (Si). Dank der integrierten Funktionen können Systementwickler differenziertere Ladegeräte auf den Markt bringen und gleichzeitig ihre Gesamtstückliste für Designs mit Leistungen von 18 bis 65 W reduzieren.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Xentris Wireless beim kürzlich vorgestellten USB-C-Schnellladegerät“, sagt Ajay Srikrishna, Senior Vice President und General Manager der Produktlinie Wired Connectivity Solutions bei Infineon. „Unser Ziel ist es, eng mit Kunden wie Xentris Wireless zusammenzuarbeiten. Damit geben wir ihnen die Möglichkeit, hochdifferenzierte Lösungen auf den Markt zu bringen und gleichzeitig das Produktdesign und das Management der Lieferkette zu vereinfachen.“

Verfügbarkeit

Die Infineon EZ-PD PAG1-Bauteile sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen über den Chipsatz und Referenzdesigns sind verfügbar unter https://www.cypress.com/products/pag1-power-adapter-generation-1.

Weitere Informationen über den Verizon Wall Travel Adapter 45 W USB-C Fast Charger sind hier erhältlich, abhängig vom Standort. Das Ladegerät wird im Rahmen der CES 2022 ausgestellt.

Infineon auf der CES 2022

Besuchen Sie Infineon auf der diesjährigen CES 2022 vom 5. bis 8. Januar 2022 im Las Vegas Convention Center in Las Vegas, Nevada. Erleben Sie, wie Infineon mit zuverlässiger Elektronik und sicheren, intelligenten und einfach zu bedienenden IoT-Lösungen für ein “Reimagine Innovation” sorgt. Infineon ist im Ballroom San Polo 3405/3406 im The Venetian Hotel, Ebene 3, Foyer Ost. Außerdem wird das breite Portfolio des Unternehmens an einfacheren, intelligenteren und umweltfreundlicheren Audioverstärkern in einer privaten Suite im The Venetian Hotel vorgestellt.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/CES. Redakteure, die ein Interview mit einem Experten buchen möchten, wenden sich bitte an die unten aufgeführten regionalen Media Relations Manager. Branchenanalysten können die Verfügbarkeit von Gesprächen unter MarketResearch.Relations@infineon.com erfragen.