Infineon ermöglicht hochintegrierte Vereinheitlichung von USB-Typ-C-Ladegeräten

München – 25. Oktober 2021 – Der verantwortungsvolle Umgang mit Energie ist der wesentliche Schlüssel für Innovationen im Bereich der Energieeffizienz auf dem Weg zu einem grüneren Planeten. Die Infineon Technologies AG, der Marktführer für Leistungshalbleiter, investiert kontinuierlich in zukunftssichere Halbleitertechnologien und -lösungen, die sowohl umweltfreundliche Anwendungen als auch eine hohe Leistung und ein einfaches Design ermöglichen.

EZ-PD™ BCR (Barrel Connector Replacement) ist ein hochintegrierter USB-C-Controller, der zusammen mit dem USB-C-Stecker kundenspezifische Stecker oder ältere USB-Stecker für elektronische Geräte ersetzt. Die EZ-PD BCR-Lösung unterstützt den USB-Power-Delivery-Standard (PD), der mit allen USB-C-Ladegeräten und Adaptern interagiert, ohne dass die Entwicklung einer Firmware erforderlich ist.

In der kürzlich veröffentlichten überarbeiteten Funkgeräterichtlinie der Europäischen Kommission wird vorgeschlagen, die Ladeanschlüsse für die meisten elektronischen Geräte zu standardisieren. Auf diese Weise soll der Elektroschrott von ausgedienten Ladegeräten reduziert werden. Der Vorschlag sieht USB-C als einheitlichen Ladeanschluss vor, was den Verbrauchern ermöglicht, ihre Geräte mit ein und demselben USB-C-Ladegerät aufzuladen – unabhängig von der Marke. Ein gemeinsamer Ladestandard vereinheitlicht die Schnellladetechnologie und verhindert, dass Produkthersteller die Ladegeschwindigkeit ungerechtfertigterweise einschränken, wenn das Ladegerät einer anderen Marke verwendet wird.

Der Kommissionsvorschlag entkoppelt damit außerdem den Verkauf eines Ladegeräts vom Verkauf eines elektronischen Geräts, sodass die Verbraucher ein neues elektronisches Gerät ohne ein neues Ladegerät anschaffen können. Dadurch wird die Zahl der ungewollt gekauften oder unbenutzten Ladegeräte stark reduziert und folglich der Elektroschrott verringert.

„Infineon hat es sich zum Ziel gesetzt, den Kunden Lösungen zu bieten. Die sollen es ihnen ermöglichen, ihren Mitbewerbern in Punkto Performance voraus zu sein und gleichzeitig einen Beitrag zu einer grüneren Zukunft zu leisten“, sagt Adam White, Executive Vice President und Chief Marketing Officer der Power & Sensor Systems Division von Infineon. „Unsere End-to-End-Lösung im USB-C-Ladebereich bietet hervorragende Leistung, höchste Systemzuverlässigkeit und entspricht zudem den heutigen ökologischen Anforderungen: Sie ist energieeffizient und zielt auf die Reduzierung von Elektroschrott ab. Die Entsorgung ausgedienter Ladegeräte ist jedes Jahr für rund 11.000* Tonnen Elektroschrott verantwortlich. Das muss sich ändern, und wir bei Infineon sind bereit, diesen Wandel zu unterstützen. Unser Portfolio an Leistungshalbleitern umfasst diskrete und integrierte hochmoderne Silizium- und Galliumnitrid-Produkte der nächsten Generation, die alle Design-Anforderungen unserer Kunden abdecken.“

Der Wechsel zu einem USB-C-Ladeanschluss mit EZ-PD BCR an der Stromversorgungseinheit eines elektronischen Gerätes bietet sowohl für Nutzer als auch für Hersteller zahlreiche Vorteile: Er bietet den Endkunden ein höheres Maß an Komfort, da sie bei der Auswahl eines Ladegeräts unabhängig von Steckertypen oder Produktherstellern sind. Beim USB-C-Standard profitieren auch Hersteller von der Konsolidierung bei den zahlreicher Varianten. So minimiert EZ-PD BCR die Stückliste (Bill of Material; BOM) für das USB-C-Stromversorgungssystem und garantiert die Einhaltung der USB-C-Spezifikation und der Interoperabilität durch die USB-IF-Zertifizierung.

Die neue CoolGaN™ Integrated Power Stage (IPS) 600 V setzt an der Stromquelle – dem Ladegerät – auf die zuverlässigsten GaN- und Treibertechnologien des Marktes und vereint höchste Effizienz und Zuverlässigkeit mit Benutzerfreundlichkeit. Die GaN-Technologie ermöglicht eine höhere Schaltfrequenz und mehr Ausgangsleistung bei gleicher Größe oder kleinere Ladegeräte mit gleichem Leistungsniveau. Eine Integration führt zu einer sehr hohen Leistungsdichte, was dieses Bauteil zur ersten Wahl für Designs von Schnellladegeräten macht. Im Vergleich zu Silizium-Bauelementen hat CoolGaN ein zehnmal höheres Durchbruchfeld und eine zweimal höhere Elektronenbeweglichkeit. Der Schlüssel für die Hochfrequenzfähigkeit von CoolGaN liegt in der zehnmal geringeren Ausgangs- und Gateladung im Vergleich zu Silizium-Bauelementen und einer Sperrverzögerungsladung von praktisch null.

Die Konsolidierung durch Standardisierung hat positive Auswirkungen auf die Umwelt und resultiert in Einsparungen bei den Herstellungskosten. Beides stellt eine vorteilhafte Perspektive für die Hersteller dar.

Informationen über das umfangreiche Portfolio an USB-PD Type-C-Lösungen von Infineon sind erhältlich unter www.infineon.com/usb-pd und www.cypress.com/bcr.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy.

* www.ewastemonitor.info