22-kW-Referenzdesign für universelle Motorantriebe in Industrieanwendungen vereint die neusten Technologien von Infineon in einem System

München – 3. September 2021 – Der Systemansatz gewinnt im Bereich der Leistungselektronik und Halbleiter immer stärker an Bedeutung. Um diesen Trend zu unterstützen, bringt die Infineon Technologies AG ein vorgetestetes Referenzdesign für industrielle Anwendungen auf den Markt, das die Entwicklungszeit deutlich reduziert. Dabei handelt es sich um einen Frequenzumrichter für Motorantriebe, der eine Nennleistung von 22 kW aufweist und direkt an einem dreiphasigen 380- bis 480-V-Netz betrieben werden kann. Das Design kann vollständig an spezifische Anforderungen angepasst werden und ermöglicht es Kunden, die Produkte von Infineon unter realen Betriebsbedingungen zu testen. Der Umrichter ist ideal geeignet für Anwendungen wie Pumpen, Lüfter, Kompressoren und Förderbänder.

Das Referenzdesign vereint die neuesten Technologien von Infineon in einem System: Es umfasst das EasyPIM™ 3B IGBT7-Modul FP100R12W3T7_B11 für hohe Stromstärken und Leistungsdichte, den EiceDRIVER™ Compact 1ED3131MC12H für ein optimales EMI-Verhalten und geringe Verlustleistung sowie den XENSIV™-Stromsensor TLI4971-A120T5 zur Messung hoher Ströme bei minimaler Verlustleistung. Der CoolSiC™-MOSFET IMBF170R1K0M1 mit einer Sperrspannung von 1700 V stellt das zentrale Element der Hilfsstromversorgung dar. Das System beinhaltet außerdem zwei Mikrocontroller – den XMC4800 für die Steuerung und den XMC4300 für die Kommunikation. Hierfür wurde ein Softwarepaket zur Motorsteuerung als Teil des Systems vorinstalliert. Die Kombination der Komponenten ermöglicht es, die Interaktion der Bauteile in einem einzigen Design zu evaluieren.

Um den modularen Ansatz zu vervollständigen, ist das System optional in einem 3D-gedruckten Gehäuse erhältlich, das alle elektronischen Komponenten sowie das Kühlsystem umschließt. Das Gehäuse integriert einen Touchscreen zur Anzeige der aktuellen Betriebszustände sowie EtherCAT- und USB-Schnittstellen für externe Anschlüsse.

Verfügbarkeit

Das Referenzdesign REF-22K-GPD-INV-EASY3B kann ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen und das vollständige Design-Paket sind erhältlich unter www.infineon.com/gpddrive.