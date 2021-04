2300 V isolierter EiceDRIVER™ 2L-SRC Compact: Optimiert Systemeffizienz und EMI in besonders kompaktem Formfaktor

München – 30. April 2021 – Höchste Effizienz ist eine Grundvoraussetzung für die Leistungselektronik von heute. Aus diesem Grund stellt die Infineon Technologies AG die neueste isolierte EiceDRIVER™ 2L-SRC Compact (1ED32xx) Gate-Treiberfamilie in kompakter Bauform vor. Die Gate-Treiberfamilie im 8 mm breiten Gehäuse ermöglicht ein einfaches Design-in und integriert eine zweistufige Steuerung für den Flankenanstieg, wodurch die Systemeffizienz deutlich verbessert wird. Mit ihrer hohen Spannungsfestigkeit und den Sicherheitsfunktionen eignet sich die Produktfamilie für Anwendungen mit anspruchsvollen Isolationsanforderungen. Hierzu gehören industrielle Antriebe mit 1700 V, aber auch Solaranlagen, unterbrechungsfreie Stromversorgungen und das Laden von Elektrofahrzeugen.

Die 1ED32xx-Familie optimiert die Gate-Treiber-Schaltung, um einen Ausgleich zu schaffen zwischen der Reduzierung von dv/dt und elektromagnetischer Interferenz (EMI) beim Start und im Leichtlastbetrieb einerseits und der Minimierung der Schaltverluste im Hochlastbetrieb andererseits. Die Flankensteilheit kann während des Betriebs angepasst werden. So wird die System-Ausgangsleistung optimiert, ohne die Stückliste zu ändern. Gleichzeitig wird das EMI-Verhalten nicht negativ beeinträchtigt.

Die Gate-Treiber-Familie bietet einen Ausgangsstrom von 10 und 18 A. Sie enthält außerdem eine Miller-Clamp, die für Leistungsschalter beim Ausschalten mit 0 V empfehlenswert ist, um parasitäres Einschalten zu vermeiden. Mit Spannungswerten von bis zu 2300 V unterstützt die Familie Leistungsschalter mit mehr als 1200 V Sperrspannung. Darüber hinaus gewährleisten die Zertifizierungen nach UL 1577 und VDE 0884-11 (Reinforced Isolation) eine hohe Anwendungssicherheit und eine lange Lebensdauer.

Verfügbarkeit

Die EiceDRIVER 2L-SRC Compact-Familie ist ab sofort verfügbar, die Evaluierungsboards EVAL-1ED3241MX12H und EVAL-1ED3251MX12H sind in Kürze erhältlich. Weitere Informationen sind erhältlich www.infineon.com/gdisolated. Infineon stellt das breite Portfolio der EiceDRIVER auf der Virtual Power Conference aus, die die „PCIM Europe digital days“ begleitet.

Virtual Power Conference 2021 von Infineon

Experience the difference in Power – Der Schlüssel zu einer energieeffizienten Welt sind Leistungshalbleiter. Neue Technologien wie Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) erhöhen die Leistungseffizienz und ermöglichen kleinere Formfaktoren bei gleichzeitig geringerem Gewicht. Nach wie vor spielt aber auch Silizium eine große Rolle bei den Designs. Energieeffizienz ist Schwerpunkt der „Virtual Power Conference“ von Infineon vom 4. bis 6. Mai 2021. Als führender Anbieter von Leistungshalbleitern präsentiert das Unternehmen auf der exklusiven digitalen Plattform Technologien und Methoden, um Energie effizienter zu erzeugen, sie mit geringeren Verlusten zu übertragen und zu verteilen und sie in einem breiten Anwendungsspektrum effizienter zu nutzen. Industrie, Transport & eMobility und Verbraucher stellen dabei die Themenschwerpunkte dar. Die Online-Plattform öffnet ihre Türen am 4. Mai 2021. Zur Registrierung bitte hier klicken.