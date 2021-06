AIROC™ Wi-Fi und Bluetooth® ermöglicht zuverlässige und leistungsstarke Verbindung für das neue Navigationsgerät von TomTom

München, Deutschland, und Amsterdam, Niederlande – 21. Juni 2021 – TomTom GO Discover, entwickelt von TomTom – The Location Company, gehört zu den schnellsten und leistungsfähigsten Navigationsgeräten auf dem Markt. Das Navi mit seinen 5-, 6- und 7-Zoll-Displays ist mit dem AIROC™ CYW43455 Wi-Fi und Bluetooth® Kombi-Chip der Infineon Technologies AG ausgestattet. Das Bauteil vereint Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) und Bluetooth® 5.0 auf einem einzigen Chip und erweitert das Navigationsgerät um zuverlässige, drahtlose Schnittstellen. Die AIROC-Familie von Infineon umfasst ein breites Spektrum an drahtlosen Lösungen für eine zuverlässige und leistungsstarke Konnektivität.

Durch das integrierte 5-GHz-Wi-Fi-Frequenzband können die Karten-Updates beim TomTom GO Discover dreimal schneller heruntergeladen werden als bei herkömmlichen Navigationsgeräten. Mit der integrierten Bluetooth®-Schnittstelle kann das TomTom GO Discover außerdem mit dem Smartphone verbunden werden, wodurch jederzeit sowohl Verkehrsinformationen in Echtzeit als auch das umfangreiche Premium-Servicepaket von TomTom zur Verfügung stehen: Dazu gehören aktuelle Informationen über Kraftstoffpreise, Parkmöglichkeiten und die Lokalisierung von Ladepunkten für elektrische Fahrzeuge.

„Beim neuen TomTom GO Discover liegt der Fokus auf Sicherheit, das macht jede Reise noch angenehmer“, sagt Mike Schoofs, Managing Director von TomTom Consumer. „Mit den drahtlosen Konnektivitätslösungen der AIROC-Familie von Infineon ist es uns gelungen, das Navigationsgerät mit leistungsfähigen und schnellen Schnittstellen auszustatten. Damit können die Verkehrs- und Karteninformationen des Geräts regelmäßig auf den neusten Stand gebracht werden. Der Chip ermöglicht es uns, unser tiefgehendes Verständnis für die Bedürfnisse der Fahrer mit der neusten und besten Technologie zu verbinden.“

„Unser AIROC-Portfolio für drahtlose Konnektivität nutzt fortschrittliche Design- und Fertigungstechniken, um die Leistungsaufnahme im Betrieb und im Ruhemodus zu reduzieren“, sagt Sivaram Trikutam, Senior Director IoT Compute and Wireless von Infineon. „Zusätzlich integriert der 1X1-Chip hochentwickelte Hardwareprozesse und Algorithmen, die die Koexistenz von WLAN und Bluetooth® für maximale Leistung optimieren. Damit ist der Chip hervorragend geeignet für mobile Navigationsgeräte, die zuverlässige Schnittstellen benötigen, um den Fahrer mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und anderen relevanten Auskünften zu versorgen.“

Das AIROC-Portfolio für drahtlose Konnektivität bietet 1x1 Wi-Fi 5 (802.11ac) sowie Bluetooth® und arbeitet im 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzbereich. Dabei unterstützt der Wi-Fi 5-Modus 20-MHz-, 40-MHz- und 80-MHz-Kanäle für Datenraten von bis zu 433,3 Mbit/s. Auch alle in 802.11a/b/g/n spezifizierten Raten werden unterstützt. Dadurch werden der Durchsatz und die Übertragungsgeschwindigkeit über WLAN verdreifacht und die Skalierbarkeit deutlich verbessert.

Die hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit erweist sich als besonders vorteilhaft beim Streaming von Medien wie HD-Videos, bei der Übertragung und Speicherung von Dateien sowie bei der Erweiterung der Reichweite von WLAN-Netzwerken. Die Wi-Fi 5-Spezifikation trägt auch zur Verlängerung der Akkulaufzeit bei: Sobald die WLAN-Schnittstelle die Daten mit dem Access Point ausgetauscht hat, wird der Funk sofort wieder deaktiviert und geht in den Ruhemodus über, wodurch die Leistungsaufnahme reduziert wird.

Verfügbarkeit

Die AIROC Wi-Fi & Bluetooth® Kombi-Chips sind lieferbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.cypress.com/products/airoc-wi-fi-combos.