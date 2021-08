Neue extrem verlustarme Diode für PKW-Generatoren reduziert CO2-Emissionen

München – 10. August 2021 – Die Infineon Technologies AG und die Robert Bosch GmbH haben eine neue, extrem verlustarme Diode für Generatoren von PKWs mit Verbrennungsmotor auf den Markt gebracht. Im Vergleich zur konventionellen Spannungsgleichrichtung ermöglicht die sogenannte aktive Gleichrichterdiode eine Steigerung des Wirkungsgrads von Generatoren um bis zu acht Prozent. Das erleichtert die Einstufung von Generatoren als Öko-Innovationen gemäß der Definition der Europäischen Union. Durch den Einsatz der neuen Diode können die CO 2 -Emissionen eines Autos um bis zu 1,8 g/km reduziert werden. Da sie bisher genutzte Standarddioden baulich direkt ersetzen kann, lässt sich die aktive Gleichrichterdiode problemlos auch in Generatoren und Autos einsetzen, die bereits in Serie produziert werden.

„Infineon ist bekannt für den großen Beitrag bei der E-Mobilität. Gleichzeitig sind wir uns darüber im Klaren, dass es für Automobilhersteller nach wie vor entscheidend ist, auch bei konventionellen Fahrzeugen die CO 2 -Emissionen zu reduzieren“, sagt Finn Felsberg, Vice President und General Manager Power Integration and Supply bei der Automotive Division von Infineon. „Angesichts der weiterhin großen Anzahl von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor bietet unsere Diode für Automobil-OEMs eine schnelle und kosteneffiziente Möglichkeit, um die strengen Emissionsziele für deren Flotten zu erreichen.“ Mark Jackman, Vice President Automotive Electronics bei Bosch Oceania, sagt: „Dieses innovative Produkt fügt sich gemäß unseres Mottos ‚Invented for Life‘ perfekt in das Bosch-Sortiment an robusten und hochwertigen Automotive-Komponenten ein.“

In einem herkömmlichen Auto erzeugt der Generator die elektrische Energie zum Laden der Batterie und zur Versorgung einer wachsenden Zahl von Sicherheits- und Komfortausstattungen wie Fahrerassistenzsysteme, Klimaanlage und Infotainment. Während Generatoren derzeit in der Regel einen Wirkungsgrad von bis zu 72 Prozent erreichen, ermöglicht der Einsatz der neuen Diode Werte von über 80 Prozent.

Die aktive Gleichrichterdiode basiert auf einer neuen Chiptechnologie von Infineon, die MOSFETs, Kondensatoren und Steuerlogik auf einem einzigen Chip integriert und damit die aufwändige Montage separater Chips vermeidet. Der Infineon-Chip wird von Bosch in ein sogenanntes Dioden-Einpressgehäuse montiert. Die neue Diode ist aus mehreren Gründen einzigartig: Sie hat eine extrem niedrige Durchlassspannung von 0,1 V bei 100 A I RMS (Effektivwert des Stroms) und weist einen äußerst geringen Leckstrom auf. Außerdem zeichnet sie sich durch einen einfachen Montageprozess, mechanische Robustheit sowie hohe Zuverlässigkeit und elektromagnetische Verträglichkeit aus.

Verfügbarkeit

Die aktive Gleichrichterdiode wird bei Bosch fertig gestellt und weltweit an Generatorenhersteller ausgeliefert. Fahrzeuge mit dieser neuen Technologie sind seit der zweiten Hälfte des Jahres 2020 auf dem Markt.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy.