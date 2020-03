Einfach zu integrieren: Infineon bietet 5G-fähige OPTIGA™ Connect eSIM-Lösung für Mobilgeräte

München, 12. März – Die Infineon Technologies AG erweitert ihr embedded SIM (eSIM)-Portfolio um die OPTIGA™ Connect eSIM-Lösung für Mobilgeräte. Diese unterstützt alle GSMA-Standards von 3G bis 5G und authentifiziert das Gerät sicher gegenüber dem gewählten Mobilfunknetz. Dank der kleinen Abmessungen eignet sie sich ideal für Smartphones, Tablets und Wearables wie Smart Watches oder Fitnesstracker. Mit der Kombination aus Hardware und Software in einem einfach zu integrierenden System, ermöglicht Infineon effizientes Produktdesign: Hersteller können den Integrationsaufwand für eSIM senken und ihre Produkte schneller auf den Markt bringen.

Die neue OPTIGA Connect-Lösung erfüllt die von der GSMA definierten Sicherheitsanforderungen gemäß Common Criteria CC EAL4+ high. Die Basis dafür bildet der bewährte SLC37 Sicherheitschip von Infineon, der sensible Schlüssel und Daten vor unerlaubtem Zugriff schützt.

Des Weiteren erfüllt die Lösung die neuesten 5G-Spezifikationen der GSMA (SIMAlliance Profile Interoperabiliy 2.3 Spec) und der 3GPP. Sie unterstützt die Profile der wichtigsten Mobilfunknetzbetreiber mit Remote SIM Provisioning. Für Netzbetreiberprofile, Daten und zusätzliche Anwendungen stehen 1,2 MB freier Speicher bereit. Das ultrakleine Gehäuse misst nur 2,9 mm x 2,5 mm x 0,4 mm und ermöglicht völlig neue Designs, insbesondere bei Geräten mit begrenztem Platz auf der Leiterplatine.

Laut dem Marktforscher ABI Research steigt die Zahl der weltweit ausgelieferten Smartphones mit eSIM auf 225 Millionen Geräte in 2020. Sollte der Trend anhalten und führende Mobiltelefonhersteller die eSIM auch in anderen Gerätekategorien einsetzen, rechnet ABI weltweit mit mindestens 500 Millionen eSIM-fähiger Smartphones in 2024.

Verfügbarkeit

Die OPTIGA Connect eSIM-Lösung für Mobilgeräte ist ab März 2020 verfügbar. Weitere Informationen unter www.infineon.com/OPTIGA-connect-consumer