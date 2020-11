Markenschutz ist Käuferschutz: SECORA™ Blockchain macht die Herkunft und Geschichte eines Produktes sichtbar

München – 10. November 2020 – Die Infineon Technologies AG hat eine maßgeschneiderte Sicherheitslösung für Blockchain-Anwendungen entwickelt, die Marken-und Käuferschutz von Markenprodukten verbessert. Die neue SECORA™ Blockchain Sicherheitslösung wird in das Produkt integriert und stellt per NFC-Technologie eine Verbindung zur Blockchain her – sie verbindet damit die reale mit der digitalen Welt. Der Hersteller kann Aspekte wie Originalität, limitierte Auflage oder Nachhaltigkeit der Produktion – wie Einhaltung von Umweltstandards – in der Blockchain dokumentieren und für den Verbraucher sichtbar machen. Dieser wiederum kann auf die in der Blockchain hinterlegten Informationen über ein Mobilgerät und eine App zugreifen.

SECORA™ Blockchain ist in einer großen Bandbreite von Produkten einsetzbar, von Mode und Schuhwerk bis zu Elektronik oder Healthcare-Produkten. Infineon präsentiert auf der virtuellen Fachmesse electronica 2020 in Zusammenarbeit mit dem Blockchainunternehmen block42 Funktionsweise und Anwendungsbeispiele der innovativen Lösung.

Die Informationen zum Hersteller oder zum Produkt können in der Blockchain als einzelne aufeinander aufbauende Datenblöcke hinterlegt werden. So kann jeder von überall auf das dezentrale Datenregister zugreifen. Neben der Herkunft, können zugleich Änderungen an den Produkten, Verwendung von originalen Ersatzteilen oder Wechsel der Besitzer von limitierten Sammlerstücken kontinuierlich dokumentiert werden.

Wichtig ist jedoch auch hier, dass der Zugriff zur Blockchain geschützt ist, um Datenmanipulationen zu verhindern. Nur so lassen sich Marke und Reputation von Herstellern schützen und der Verkauf von Fälschungen eindämmen.

Über SECORA Blockchain

SECORA Blockchain kombiniert einen winzigen Krypotochip und eine Funkantenne in einem flachen Gehäuse mit einer Gesamtdicke von max. 300µm. Sie kann kaum sichtbar hinter einem Etikett oder am Produkt selbst angebracht werden und ist einfach zu integrieren. Als Hardware-basierte Lösung hat SECORA Blockchain einen entscheidenen Vorteil gegenüber anderen Zugangsmöglichkeiten zur Blockchain: Sie ist sowohl gegen Hardware- als auch gegen Software-basierte Angriffe geschützt.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil: SECORA Blockchain kann Daten verschlüsseln und Signaturen mit einem privaten Schlüssel tätigen. Das Produkt mit integriertem Chip kann dadurch mit einem NFC-fähigen Mobilgerät direkt und einfach eine Verbindung zum zugehörgigen Blockchaineintrag herstellen. Im Gegensatz zu anderen Lösungen am Markt, wird der Signaturschlüssel, welcher die Identität des Produktes authentifiziert, nicht auf dem Mobilgerät, sondern im Kryptochip generiert und in diesem geschützt verwahrt. Dadurch erhöht sich die Sicherheit der Anwendung.

Verfügbarkeit

SECORA Blockchain mit SPA Package ist jetzt in großen Stückzahlen verfügbar. Es unterstützt Kryptoschemen wie Etherium, Bitcoin, ETR ERC-20. Mit dem Starter Kit Blockchain Security2Go haben Blockchain Designer zudem die Möglichkeit, schnell und einfach zu nutzende Zugriffslösungen für Blockchain-Anwendungen zu entwickeln.

Weitere Informationen sind hier verfügbar.