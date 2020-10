Mehr Sicherheit für kabelloses Laden: Infineon lanciert mit OPTIGA™ Trust Charge branchenweit erste Authentifizierungslösung

München, 30. Oktober 2020 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihre Produktfamilie OPTIGA™ Trust um eine spezielle Lösung für gesichertes induktives Laden. OPTIGA Trust Charge ist die branchenweit erste Embedded-Sicherheitslösung, die auf den Standard Qi 1.3 für kabelloses Laden ausgerichtet ist. Anwendungsbereiche sind Ladestationen für kleinere Elektronikgeräte wie Smartphones, Ohrhörer, Tablets, tragbare Elektronik oder Health-Tech-Geräte mit einer Ladeleistung von bis zu 15 W.

Kabelloses Laden ist bequem und wird daher zunehmend nachgefragt. Eine inakkurate Stromversorgung kann allerdings die Batterielebensdauer des Geräts und im schlimmsten Fall auch den Benutzer selbst schädigen. Die Geräteauthentifizierung mit OPTIGA Trust Charge hilft Schäden durch gefährliche, gefälschte Ladegeräte abzuwenden und Marke und Reputation von Herstellern zu schützen.

Das Wireless Power Consortium (WPC) gibt den Qi-Standard heraus und prüft und zertifiziert Geräte gemäß dieser technischen Vorgaben. In den letzten Jahren ist das Angebot an Qi-fähigen Geräten und Ladestationen kontinuierlich gewachsen (Strategy Analytics, Global Wireless Charging Tracker, Sept. 2020). In 2019 wurden 465 Millionen Geräte ausgeliefert und damit 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Smartphones stellen zwar die Hauptproduktgruppe dar, doch auch die Menge an Wearables mit induktiver Ladefunktion steigt stetig. Die neue Version 1.3 des Standards erfordert starke kryptographische Authentisierung der kabellosen Ladegeräte. So können sich diese gegenüber den zu ladenden Geräten authentisieren und nachweisen, dass sie Qi 1.3 zertifiziert sind. Nur dann kann mit maximaler Leistung geladen werden.

Infineon empfiehlt eine mindestens EAL4+ high Sicherheitszertifizierung für den Controller, in dem die Schlüssel und Zertifikate gespeichert werden. Für die Evaluierung könnten z.B. die beiden BSI Schutzprofile PP0035 und PP0084 benutzt werden.

Um die Systemintegration zu vereinfachen, umfasst die Komplettlösung eingebettete Software, Host-Software, ein Entwicklungsboard, ein Referenzboard und Dokumentation für ein schnelles und einfaches Design-In. Außerdem können die vom WPC vorgeschriebenen Zertifikate und Schlüssel in den gesicherten Produktionsstätten von Infineon in den Sicherheitschip eingebracht werden. Dadurch bekommen Hersteller ohne Investition in Sicherheitsinfrastruktur ein schlüsselfertiges Produkt für die Qi-Authentisierung.

Verfügbarkeit

OPTIGA Trust Charge ist in einem USON10-2-Gehäuse (3x3 mm) verfügbar, das für kleine Geräte optimiert ist und in jede Ladeplattform passt. Mit einem erweiterten Temperaturbereich von -40° bis +105° Celsius ist es geeignet für eine Vielzahl von Verbraucher- und Industrieanwendungen. Muster sind ab sofort erhältlich.

Darüber hinaus wird Anfang 2021 eine spezielle Version für Automobilanwendungen auf den Markt kommen.

Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.infineon.com/optiga-trust-charge und http://www.infineon.com/optiga-trust-charge-kit