Infineon präsentiert Connected Home Evaluierungskit: Prototyping-Plattform unterstützt neuen ‘Connected Home over IP’-Standard der Zigbee Alliance

München und San Jose, Kalifornien – 29. Oktober 2020 – Ein neues Evaluierungskit der Infineon Technologies AG vereinfacht Design und Implementierung von gesicherten Smart-Home-Geräten. Das Kit für Raspberry Pi mit der OPTIGA™ Trust M Sicherheitslösung erlaubt Geräteherstellern, starke Hardware-basierte Sicherheit von Infineon mit dem neuen ‚Connected Home over IP-Standard‘, der von der Zigbee Alliance entwickelt wird, zu kombinieren. Dank der Nutzung der weit verbreiteten Raspberry Pi-Plattform, können Prototypen schneller entwickelt werden. Das ist insbesondere für IoT-Gerätehersteller sehr wichtig.

Die OPTIGA Trust M Sicherheitslösung unterstützt viele Funktionen, die nützlich für den ‚Connected Home over IP-Standard‘ sind:

Der Sicherheitscontroller erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen und ist nach Common Criteria EAL6+ zertifiziert

Echtes ‚Zero-Touch Provisioning‘ und geschützte Herstellungsprozesse innerhalb der zertifizierten Produktionsumgebung von Infineon

Geschütztes Speichern von Daten und umfassende Verwaltung von X.509-Zertifikaten

Kryptographische Unterstützung für AES, ECC NIST und Brainpool P256/384/512, RSA, TLS

TRNG/DRNG-Zufallszahlengeneratoren

I2C-Schnittstelle mit abgeschirmter Verbindung (AES-verschlüsselte und authentifizierte Kommunikation)

Ruhezustands-Modus, um Energie zu sparen

Diese Sicherheitsfunktionen lassen sich mit dem ‚Connected home security evaluation kit with OPTIGA™ Trust M for Raspberry Pi‘ einfach umsetzen. Für die Integration steht OPTIGA Trust M und Support-Software von Infineon bereit. Der Kunde steuert ein Rasperry Pi Board bei, während die Zigbee Alliance eine Open-Source-Referenz-Software für die Implementierung der ‚Connect Home over IP-Standards‘ bereitstellt.