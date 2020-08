Infineon doppelt von DENSO ausgezeichnet

München – 6. August 2020 – Der japanische Automobilzulieferer Denso hat Infineon zwei Auszeichnungen verliehen.

Infineon ist der erste Preisträger des "Special Contribution Award". Diesen Preis hat DENSO für Zulieferer ins Leben gerufen, die sich einerseits durch besonders hochwertige Produkte für Innovationen im Automobil und die Mobilität der Zukunft auszeichnen und gleichzeitig mit einem erstklassigen Service-Verständnis kulturelle Unterschiede überbrücken.

Darüber hinaus erhielt Infineon in Amerika die Auszeichnung als "North America Business Partner of the Year". Diese wird Herstellern für außergewöhnliche Qualität, Leistung, Designunterstützung und Partnerschaftsaktivitäten in der Region verliehen. Während eines Kongresses mit seinen nordamerikanischen Geschäftspartnern am 20. Juli 2020 vergab Denso insgesamt 14 Auszeichnungen.

"Wir fühlen uns durch diese beiden Auszeichnungen von DENSO sehr geehrt. Sie sind ein Beleg für unsere hohen globalen Service-Standards", sagt Thomas Kaufmann, Vice President Automotive Operations und Mitglied des Automotive-Boards bei Infineon. "Unser Systemverständnis, unser Qualitätsanspruch und unsere exzellente Unterstützung schaffen Mehrwert für unsere Kunden und helfen ihnen, ihr Geschäft auszubauen.“

Laut DENSO hat Infineon wesentlich zur verbesserten Wettbewerbsfähigkeit der Elektronikprodukte von DENSO sowie zu deren Attraktivität auf dem Markt beigetragen. Die Halbleiterbausteine von Infineon seien von höchster Qualität und leisteten einen direkten Beitrag zu den funktionalen Fähigkeiten moderner Autos.

Weitere Informationen über das Portfolio an Automotive-Produkten von Infineon stehen unter www.infineon.com/automotive zur Verfügung.